Rebeca Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo

Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta Rebeca Andrade, 26, anunciou nesta terça-feira (12) que não vai mais competir em provas de solo. Durante participação na Rio Innovation Week, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, a atleta afirmou que sua decisão foi motivada por dores e pela necessidade de preservar sua saúde após cinco cirurgias no joelho.

"O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los", disse a ginasta. "Sei que vocês amam quando faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos."

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rebeca conquistou quatro medalhas, entre elas o ouro na final do solo. Com seu desempenho na capital francesa, ela se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhadas, superando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela.