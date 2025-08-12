Promotoria apura omissão de pais de jovens que viviam com Hytalo

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) investiga, desde o ano passado, o influenciador Hytalo Santos sob suspeita de exploração de crianças e adolescentes. Além dele, os pais dos jovens que viviam em sua casa também são citados no procedimento.

A Promotoria afirmou que os responsáveis devem ser ouvidos para que o órgão apure se houve omissão quanto à proteção dos direitos dos adolescentes.

Embora a investigação esteja em curso desde o ano passado, o caso ganhou maior notoriedade após a publicação de um vídeo do youtuber Felca, que acusou diversas páginas de explorar crianças e adolescentes, incluindo a de Hytalo.