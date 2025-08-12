Marido de Carla Zambelli está em Israel e tem contas bloqueadas

O marido da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), Antônio Aginaldo de Oliveira, está em Israel e sem previsão de voltar para o Brasil, segundo o advogado Fábio Pagnozzi, que atua na defesa do casal.

Ex-comandante da Força Nacional, ele recebeu assim que chegou ao país a informação de que suas contas estavam bloqueadas e que seu salário de policial militar estava retido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Antes disso, Aginaldo estava com a deputada federal, que estava foragida da Justiça brasileira na Itália e que foi presa em Roma no último dia 29.