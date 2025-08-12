São Paulo tenta unir o melhor de Zubeldía e Crespo

O são-paulino tem diversas reclamações sobre o ex-técnico Luis Zubeldía, mas a herança da segunda melhor campanha da Libertadores não é uma delas. Agora, o time quer juntar tudo isso com o novo momento com Crespo para sonhar.

Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, com 14 pontos. Somente o Palmeiras, com 18, foi melhor na primeira fase.

Por causa disso, o São Paulo decide em casa. Na semi, se cruzar com o Palmeiras, aí a vantagem do mando é alviverde.