Campeã olímpica e mundial morre aos 31 após acidente em montanha

No ano anterior, no Mundial de Hochfilzen, a alemã brilhou ao conquistar cinco ouros e uma prata. Ela foi sete vezes campeã mundial.

Ela anunciou a aposentadoria do biatlo em 2019, aos 25 anos, e, desde então, se dedicava ao montanhismo.

"A notícia do falecimento da bicampeã olímpica de biatlo Laura Dahlmeier, em um terrível acidente de montanhismo, é profundamente chocante para todos nós do Movimento Olímpico. Ela perdeu a vida em suas amadas montanhas. Laura fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 como a primeira biatleta a conquistar o ouro no sprint e na perseguição na mesma edição dos Jogos. Ela será lembrada para sempre. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento tão difícil", disse Kirsty Coventry, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)