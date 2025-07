Países apelam por reconhecimento do estado palestino

O chamado, batizado de “Chamado de Nova York”, foi assinado por representantes de 15 países, incluindo membros da União Europeia, além de Austrália, Canadá e Nova Zelândia. A declaração reafirma o “compromisso inabalável” com a proposta de dois Estados e convida outras nações a se somarem ao reconhecimento da Palestina.

Ministros das Relações Exteriores de diversas nações europeias, ao lado de aliados de outros continentes, lançaram nesta semana um apelo coletivo para que a comunidade internacional reconheça oficialmente o Estado da Palestina. O comunicado foi divulgado após uma conferência na sede das Nações Unidas, em Nova York, com o objetivo de impulsionar a retomada da solução de dois Estados para o conflito entre israelenses e palestinos.

Nove dos países signatários ainda não reconheceram oficialmente o estado palestino, mas sinalizaram que consideram ou estão dispostos a fazê-lo em breve. O movimento ganha força durante crescente pressão internacional por uma solução política duradoura para o conflito, especialmente após meses de guerra na Faixa de Gaza.

Durante a conferência, representantes de 17 países, além da União Europeia e da Liga Árabe, também defenderam o desarmamento do Hamas e o fim do controle do grupo sobre Gaza como parte das condições para alcançar um cessar-fogo e retomar o diálogo por paz na região.

*Com informações do France24