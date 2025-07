Há 'alegações críveis de genocídio' em Gaza, diz Brasil na ONU

A conferência tem como objetivo principal a reforma da governança da Autoridade Palestina, o desarmamento do Hamas e sua exclusão do governo palestino e, por fim, a normalização das relações com Israel pelos Estados árabes que ainda não o fizeram.

Para o embaixador israelense Danny Danon, a reunião "não promove uma solução, mas sim aprofunda a ilusão". Ele acusou os organizadores e participantes de "estarem desconectados da realidade", já que, segundo ele, "o reinado de terror do Hamas precisa ser desmantelado".

No entanto, a pressão internacional sobre Israel para pôr fim à guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, continua a se intensificar diante das imagens de fome que emergem do território devastado de Gaza. Duas ONGs israelenses acusaram Israel de perpetrar genocídio na região palestina.