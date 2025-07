Santos banca Cleber Xavier mesmo após tropeços e volta ao Z4

O Peixe tem apenas 41,6% dos pontos com Cleber, está na zona do rebaixamento e tem rendimento geral pior em relação a 2023, ano do rebaixamento. Mesmo assim, a ideia é que Cleber cumpra o contrato até o fim do ano.

A avaliação é que o Peixe merecia vencer Internacional e Sport. Os 3 a 0 contra diante do Mirassol teriam sido "acidente de percurso". A vitória sobre o Flamengo ainda repercute positivamente para a comissão técnica.

O entendimento é de um trabalho bem feito no dia a dia, com melhora do sistema defensivo e utilização de garotos da base. O porém é a ausência de Gabriel Bontempo no time titular. O meio-campista pode iniciar contra o Juventude.

Marcelo Teixeira e Alexandre Mattos creem que o time cria mais que os adversários, peca nas finalizações e tem azar. Contra o Inter, foram três bolas na trave. Diante do Sport, a análise foi de erros "raros": a saída errada de Gabriel Brazão e a expulsão atípica de Tomás Rincón. Santos buscou um empate no fim mesmo com um a menos.