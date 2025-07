Davide Ancelotti mergulha no Bota e descobre 'solidão'

A preparação desse time exige horas de trabalho. Antes da estreia à beira do campo, contra o Vitória, uma noite mal dormida. Ansiedade que ele mesmo admitiu.

Por mais que o cargo de técnico represente mais poder e autonomia, Davide tem vivido os momentos de solidão que estar no topo da cadeia acarreta.

"É diferente o pré-jogo, fico muito tempo sozinho no vestiário. Normalmente, como auxiliar, você faz o aquecimento com os jogadores, passa tudo mais rápido. Mas antes do jogo é um tempo que não tem fim. Essa é a parte mais difícil, estar só no vestiário. Um treinador está só. Essa é a diferença", afirmou o italiano.