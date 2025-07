Mar avança em calçadões de Santos e Rio de Janeiro; VÍDEO

Ondas de até 3 metros atingiram a orla de Santos, no litoral de São Paulo, nesta semana, provocando alagamentos e danos em estruturas costeiras. O fenômeno, causado por ventos intensos, também afeta o Rio de Janeiro, onde o mar voltou a invadir o calçadão da Zona Sul nesta quarta-feira (30).

A forte ressaca marítima resuktou na suspensão temporária da navegação no Porto de Santos na madrugada de terça-feira (29). A entrada e saída de navios foi retomada apenas no fim da manhã, segundo a Autoridade Portuária. A travessia de balsas entre Guarujá e Bertioga também foi afetada e ficou paralisada por mais de duas horas. Segundo a Defesa Civil, o mar agitado foi provocado por um sistema de baixa pressão no oceano, que mantém o alerta para embarcações de pequeno porte, esportistas e banhistas em toda a faixa litorânea.

