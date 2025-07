Trump quer punir Brasil por relação comercial com Rússia

A delegação também relatou que houve apoio de empresários norte-americanos prejudicados com o tarifaço, que prevê a elevação de tarifas para até 50% sobre produtos brasileiros. Ainda assim, os parlamentares admitem que o Brasil precisará oferecer mais do que apelos contra as tarifas.

Lula cobra abertura de diálogo

No New York Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a falta de disposição do governo americano em dialogar, dizendo ter enviado ministros e o vice-presidente para tentar contato com a Casa Branca — até agora, sem retorno.

Lula afirmou ainda que não pretende conduzir o tema com submissão ou confronto.