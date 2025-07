Avião da Esquadrilha da Fumaça cai no interior de SP; VÍDEO

De acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave participava de um treinamento de rotina quando apresentou falhas técnicas durante manobras de instrução. Após a ejeção do piloto, o avião colidiu com o solo e pegou fogo.

Um avião A-29 Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça caiu na manhã desta quarta-feira (30) numa área de lavoura na zona rural de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. O piloto conseguiu acionar o assento ejetor e sobreviveu à queda. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Equipes da FAB e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento e controle do incêndio. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave ficou destruída.

*Com informações da Band e Almanaque Militar