Chefe da arbitragem aprova decisões, apesar das reclamações

O chefe da comissão de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, apoiou a decisão do árbitro Flavio Rodrigues de Souza de expulsar, com segundo cartão amarelo, o goleiro Léo Jardim, do Vasco, contra o Internacional.

"A expulsão a gente viu que o árbitro acertou. Temos uma situação prevista no texto da regra, orientação da Fifa. O árbitro agiu com correção, tentou analisar e dar o suporte para que o jogador fosse atendido. O árbitro chegou no último recurso, mesmo com apoio do assistente, voltando lá pela segunda vez, com o médico do lado do jogador sem proceder atendimento. Não é que seja uma instrução excepcional da CBF. É texto de regra. E a Fifa cada vez mais está coibindo esse tipo de situação", disse Cintra.

E o lance do Flamengo x Atlético-MG

"Foi questão textual também. Aquela questão é clara e óbvia. Para haver uma situação clara e óbvia de gol, se ele não tem o domínio e a posse plena da bola, ele não tem um dos quatro "Ds", que é o domínio. Então, quando ele mata a bola e ela vai em direção ao meio da área e tem um defensor cobrindo, é inquestionável. Mas a gente entende, um mesmo árbitro no Mundial aplicou o vermelho. Mas ali foi distinto, porque esse "D", de domínio pleno, estava presente. A gente respeita opiniões, mas não podemos fugir do texto da regra", falou.

Mais respotas de Cintra

Há uma nova recomendação sobre cera?