Corinthians enfrenta Palmeiras com força máxima

O Corinthians entrou na Copa do Brasil diretamente na terceira fase e eliminou o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. Já o Palmeiras avançou após bater o Ceará, com vitória por 1 a 0 fora e 3 a 0 em casa.

A partida de volta será disputada no Allianz Parque, no dia 6 de agosto. O vencedor do confronto garante vaga nas quartas de final do torneio.

Retrospecto de confrontos em 2025