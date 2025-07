Zambelli é presa em Roma e pode ser extraditada ao Brasil

A ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça-feira (29) em Roma, na Itália, conforme informou o Ministério da Justiça brasileiro. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão, ela deixou o Brasil após a perda do mandato e passou a ser considerada foragida.

Ministro de Lula diz que Zambelli será extraditada 'em breve'

Zambelli foi condenada por envolvimento com um grupo criminoso digital acusado de invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outras estruturas do Judiciário. Desde sua saída do país, ela estava vivendo na Itália, país do qual também é cidadã.