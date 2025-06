Ministro de Lula diz que Zambelli será extraditada 'em breve'

A afirmação do titular da Justiça é oposta ao que afirmou o governo italiano nesta sexta no Parlamento do país. Segundo a subsecretária do Interior, Wanda Ferro, Zambelli ainda não foi localizada pela investigação policial até agora.

"As investigações policiais até agora realizadas, e em andamento, não consentiram até o momento de confirmar sua localização", disse, que afirmou que forças de segurança estão em contato com autoridades brasileiras.

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por ter invadido os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) junto com o hacker Walter Delgatti Netto. Ela saiu do Brasil para não ser presa após o trânsito em julgado da ação e desembarcou no aeroporto Fiumicino, em Roma, no dia 5, em voo dos Estados Unidos.