SP: 16 desabamentos e mais de 130 mil sem energia após ventania

"Nossas equipes já foram reforçadas e estão prontas para atender possíveis ocorrências, como quedas de árvores ou galhos sobre a rede elétrica", disse a Enel em nota.

O vendaval também atingiu o litoral paulista durante a madrugada desta segunda e causou estragos na região. Rajadas de vento que chegaram a 93 km/h provocaram quedas de árvores, destelhamento de casas e a paralisação das operações da travessia da balsa de Guarujá a Santos. Ao menos uma mulher ficou ferida em São Sebastião.

Alerta para esta terça (29)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo para a ventania no litoral paulista, que era válido inicialmente até as 12h desta segunda, mas que seguirá até as 23h59 de terça-feira (29).