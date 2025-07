Frente fria chega a SP com rajadas de ventos nesta segunda

O tempo virou com força em São Paulo na madrugada desta segunda-feira (28), quando ventos de até 130 km/h atingiram diversas regiões do estado. A semana promete continuar instável: uma frente fria avança sobre o território paulista em combinação com a passagem de um ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul, o que deve manter os ventos intensos tanto no Sul quanto no Sudeste do Brasil ao longo do dia.

A Defesa Civil já emitiu alerta para possíveis impactos causados pelas rajadas, especialmente nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Capital e Região Metropolitana, Vale do Paraíba e Litoral Paulista.