Vasco divulga exame que mostra contusão em Léo Jardim

O Vasco divulgou um laudo médico mostrando que o goleiro Léo Jardim, expulso por cera nos minutos finais do jogo contra o Inter, sofreu uma contusão na bacia.

O clube disse que as imagens identificaram "alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo". O exame é assinado pelo Dr. Luiz Fernando Schwinden, que autorizou a divulgação do diagnóstico.

Léo Jardim ainda sofreu, segundo o laudo, "hematomas musculares profundos associados". O goleiro está em tratamento intensivo diante do problema e, por enquanto, não há previsão de retorno aos gramados.