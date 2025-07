'Trabalho para que não encontrem diálogo', diz Eduardo nos EUA

Eduardo criticou a comitiva composta por oito parlamentares, que inicia nesta semana uma agenda oficial nos EUA. Para ele, os senadores tratam a crise de equivocadamente ao focar apenas em questões comerciais: “Eles dão esperança a estas autoridades, principalmente do Judiciário, de que existe um meio termo”, disse. Segundo o deputado, isso apenas “prolonga o sacrifício dos brasileiros”.

O parlamentar afirmou que o problema com os EUA não é econômico, mas sim político e institucional. Ele acredita que novas sanções contra autoridades brasileiras devem ser anunciadas em breve, com base na legislação americana. Citou, inclusive, a possibilidade de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem acusa de promover perseguições.

Eduardo Bolsonaro também disse que não pretende renunciar ao mandato, mesmo com as contas bancárias dele e da esposa bloqueadas. Ele reiterou que o presidente Donald Trump não estaria atacando a soberania do Brasil, mas apenas defendendo os interesses americanos frente ao que chamou de “ditadura brasileira”.

“Nós não estamos mais no tempo de ficar encontrando meio termo como se estivéssemos em tempos de paz. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada”, finalizou.