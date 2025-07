Venus Williams volta às quadras para tentar cumprir antigo sonho

Causou um enorme frisson no mundo do tênis a aparição da americana Venus Williams, 45, no WTA 500 de Washington, na última semana.

A lenda americana que havia jogado pela última vez no Miami Open de 2024, há exatos 16 meses, apontada como uma jogadora "inativa" pelo site da organização que cuida do tênis feminino, aumentou ainda mais o clima de comoção após vencer na estreia das duplas e, menos de 24 horas depois, bater a americana Peyton Stearns, atual número 35 do ranking.

Nem mesmo as derrotas nas fases seguintes abafaram o feito: "eu me diverti muito", disse ela após a eliminação para a polonesa Magdalena Frech (25ª do mundo).