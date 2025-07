Governo Lula retira Brasil da aliança em memória do Holocausto

O governo Lula retirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), informou o Ministério das Relações Exteriores de Israel na quinta-feira (25). A saída do grupo, do qual o país era membro observador desde 2021, se dá em meio ao agravamento das tensões diplomáticas entre os dois países.

Criada nos anos 1990, a IHRA tem como objetivo o combate ao antissemitismo e à negação do Holocausto. De acordo com o Metrópoles, o Itamaraty já notificou a embaixada de Israel em Brasília, embora ainda não tenha feito anúncio público. Os motivos da decisão não foram divulgados.