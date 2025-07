Petrobras reduz 14% do preço do gás natural às distribuidoras

Segundo a estatal, no trimestre que se inicia em agosto, a cotação do Brent recuou 11%, enquanto o real se valorizou 3,2% frente ao dólar, o que contribuiu para a queda no custo em reais da molécula de gás.

A Petrobras informou nesta segunda-feira (28) que vai reduzir, em média, 14% o preço da molécula de gás natural vendido às distribuidoras. A queda passa a valer na próxima sexta-feira, 1º de agosto, e leva em conta os contratos que preveem atualizações trimestrais vinculadas às variações do petróleo Brent e do câmbio.

A empresa também destacou que, com os mecanismos implementados em 2024, como prêmios por performance e incentivos à demanda, a redução pode ser ainda maior, variando conforme o contrato de cada distribuidora.

A Petrobras ressaltou que o valor final pago pelo consumidor depende não apenas do preço da molécula, mas também de fatores como o custo do transporte, o portfólio de suprimento de cada distribuidora, as margens de lucro (inclusive dos postos de GNV) e a carga tributária federal e estadual.

GNV é alternativa mais econômica

Com cerca de 1 milhão de veículos leves adaptados para o GNV e mais de 700 postos, o Rio de Janeiro lidera o uso do combustível no país. A Naturgy, concessionária de gás do Rio, aponta que, com os novos valores, o GNV pode gerar economia de até 50% em relação ao etanol e à gasolina, além do desconto de 62,5% no IPVA, ao qual o motorista tem direito. O GNV também se destaca por ser menos poluente.