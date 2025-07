Julho Verde alerta para sinais de câncer de cabeça e pescoço

Sinais como uma pinta diferente, uma ferida que não cicatriza ou uma rouquidão persistente podem ser os primeiros alertas de um câncer. A campanha Julho Verde reforça a importância do diagnóstico precoce. “Informar salva vidas. Quem vê no começo pode mudar o final”, destaca o Dr. Agrício Crespo, do Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço - IOU. Em parceria com o Hospital de Clínicas da Unicamp, o IOU é referência nacional no tratamento desses tumores, oferecendo atendimento gratuito e humanizado pelo SUS, com acesso ao que há de mais moderno em diagnóstico e reabilitação.