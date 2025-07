Quatro pessoas morrem em acidente com ônibus de cantor

Quatro pessoas morreram na noite deste domingo (27) após um grave acidente envolvendo o ônibus da equipe do cantor Netto Brito, no trecho da BA-046 próximo a Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. O veículo seguia para Salinas da Margarida, onde o artista faria um show em comemoração ao aniversário da cidade.

De acordo com os primeiros relatos, dois automóveis teriam invadido a pista contrária, causando a colisão com o coletivo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Nas redes sociais, a equipe do cantor lamentou a morte de Bojô: “Carlos era mais que um colega de trabalho, era um irmão de estrada. Sua partida deixa um imenso vazio em todos nós”, diz o comunicado.

Por conta da tragédia, todos os compromissos da banda foram suspensos, incluindo a apresentação programada para Salinas da Margarida.