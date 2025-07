Nos EUA, chanceler brasileiro espera sinal verde para negociação

Nos bastidores, diplomatas brasileiros e a Embaixada em Washington têm buscado contato com autoridades do governo Trump. No entanto, até agora, não houve retorno concreto. Um assessor do presidente americano declarou que ainda não foram apresentadas propostas “substanciais” por parte do Brasil — o que, na avaliação do Itamaraty, seria uma estratégia para transferir ao Palácio do Planalto a responsabilidade pela escalada tarifária.

A expectativa em Brasília é que os EUA adotem um cronograma gradual de implementação das tarifas, e não uma aplicação imediata. O governo americano prepara um decreto que pode incluir nova declaração de emergência econômica para justificar as sanções, apurou a Jovem Pan.

Enquanto isso, uma delegação de senadores brasileiros está em Washington em missão paralela. A comitiva tenta sensibilizar parlamentares e empresários americanos para os impactos negativos das tarifas, e continua em reuniões até quarta-feira (30), pressionando por uma saída negociada que envolva o setor privado.