Com 4 tiros, PM de moto mata mecânico e fere em criança em carro

A versão do policial, no entanto, contrasta com os relatos da família. A polícia não encontrou nenhuma arma com Clayton. Kaio negou também o uso de spray de pimenta, dizendo que não costuma portar o item.

O policial foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. A Corregedoria da PM acompanha o caso, e ele está detido no presídio militar Romão Gomes, à disposição da Justiça.

A investigação continua para esclarecer a dinâmica da ocorrência e se houve excesso no uso da força por parte do policial.