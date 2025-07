Saiba o que causa garganta inflamada no inverno e como tratar

As temperaturas caíram no Sul e Sudeste do país e, com isso, é natural que comece aquele incômodo na garganta, que pode ser sintoma de faringite, laringite ou amigdalite. Essas infecções podem ser provocadas por vírus, bactérias ou até mesmo por fatores ambientais. Mas por que isso acontece e como tratar corretamente sem agravar o quadro?

A faringite é uma inflamação da faringe, geralmente causada por vírus (como os do resfriado ou gripe) ou bactérias, que provoca dor ao engolir, vermelhidão e eventual febre. Já a amigdalite afeta especificamente as amígdalas, podendo ser viral ou bacteriana, e se manifesta com dor intensa, presença de pus e inchaço.

Já a laringite é uma inflamação das cordas vocais, frequentemente decorrente de infecções virais ou esforço vocal excessivo, levando a rouquidão e, em casos mais acentuados, à perda temporária da voz.