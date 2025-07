Brasil volta a cair diante da Itália e amarga quarto vice

A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a ser derrotada pela Itália, neste domingo (27), na decisão da Liga das Nações. Campeã nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a equipe europeia era novamente favorita no torneio disputado em Lodz, na Polônia, e venceu por 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22).

Foi a quarta vez que o Brasil ficou com a prata no campeonato. Em edições anteriores, a seleção chegou à final em 2019, 2021 e 2022 - na mais recente, perdeu o título para as italianas.

A Itália foi a única equipe invicta nesta edição da Liga das Nações, com 28 vitórias consecutivas até a final. Além da medalha de ouro nos Jogos de Paris, a equipe foi a campeã do torneio no ano passado, edição em que o Brasil terminou na quarta colocação.