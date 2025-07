Em sexta dobradinha da McLaren no ano, Piastri vence GP

Na sexta dobradinha da McLaren nesta temporada, Oscar Piastri e Lando Norris dominaram o GP da Bélgica neste domingo (27) e cruzaram a linha de chegada, respectivamente, em primeiro e segundo. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

O resultado mantém acirrada a briga pelo título deste ano entre os dois pilotos da equipe inglesa. Piastri lidera, com 266 pontos, e Norris, com 250, aparece em segundo. Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro com 185. Em Spa, ele foi o quarto colocado.

A McLaren também lidera com folga o Mundial de Construtores, agora com 516 pontos. A Ferrari está em segundo, com 248. Além do terceiro lugar de Leclerc, a escuderia somou pontos com o sétimo lugar de Lewis Hamilton --o heptacampeão havia largado na 18ª posição e precisou escalar o grid.