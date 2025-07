Dorival celebra retorno de Yuri após mais de dois meses

Yuri foi a campo no intervalo e teve duas chances, perdendo um gol cara a cara com John. O gol do empate foi marcado por Memphis Depay.

O técnico Dorival Júnior comentou sobre o retorno de Yuri Alberto no empate contra o Botafogo, neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos. O atacante do Corinthians estava sem atuar há mais de dois meses devido a uma lesão na coluna.

Dorival também falou sobre a mudança de postura do Corinthians no segundo tempo. "Foi uma postura completamente diferente. Não nos encontramos desde os minutos iniciais da partida, demos muito campo para o adversário, que trabalhou na nossa zona de meio-campo. Acredito que, no intervalo, corrigimos alguns posicionamentos e funções, conseguindo equilíbrio e predomínio na segunda etapa."

O Corinthians passa a focar no duelo da próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"É um clássico, uma fase importante da Copa do Brasil, todos sabemos que as duas equipes procurarão a classificação. São resultados fundamentais para equipes que se conhecem e se respeitam, mas são adversários diretos. Não temos outro caminho, o que eu fico satisfeito é de poder contar com a maioria do nosso grupo", continuou Dorival Júnior.

O que mais Dorival disse