Brasil bate Japão no tie-break e pega a Itália na final

A seleção brasileira começou a partida levando sufoco das japonesas. Com a ponteira Mayu Ishikawa bem no saque e na finalização na rede, o Japão chegou a abrir vantagem de 15 a 8 no 1º set.

O Brasil foi resiliente e voltou a encostar no placar, após Gabi Guimarães começar a brilhar na rede. A ponteira brasileira soltou o braço, emendou três pontos seguidos e o Brasil chegou ao empate em 19 a 19. O equilíbrio persistiu ao longo do 1º set, mas o Japão não perdoou os erros de saque do Brasil na reta final e saiu na frente vencendo a primeira etapa por 25 a 23.

No 2º set, Macris substituiu Roberta na distribuição das jogadas. Gabi continuou batendo firme a cravando bolas na quadra japonesa, fazendo com que o Brasil comandasse o placar do início ao fim, levando o 2º set por 25 a 21.