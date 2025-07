Nota técnica recomenda veto total a PL do licenciamento ambiental

O Congresso aprovou a proposta no último dia 17, e o texto aguarda sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A análise aponta que 42 dos 66 artigos do projeto envolvem retrocessos legais. Segundo o documento, a proposta é "incompatível com o interesse público e inconstitucional, uma vez que desmonta fundamentos técnicos e jurídicos essenciais à operacionalização do licenciamento ambiental no Brasil".

Uma nota técnica publicada nesta quinta-feira (24) pelo Observatório do Clima, rede com mais de cem organizações ambientais, recomenda o veto integral ao projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental.

O veto pode se justificar por dois motivos: inconstitucionalidade da proposta ou contrariedade ao interesse público. Para Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, o veto parcial, com eliminação de apenas alguns trechos do texto, será insuficiente para solucionar os pontos críticos da proposta.

"A mera supressão de alguns artigos não resolve os problemas dessa lei, porque os dispositivos que têm problema são estruturais. Se a opção [do presidente Lula] não for o veto total, o governo vai ter que gerar uma medida provisória para colocar alguma coisa no lugar, porque a lei vai ficar sem sentido", analisa ela, que presidiu o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) de 2016 a 2018.

Não seria a primeira vez que o governo veta uma lei e apresenta uma medida provisória logo depois, já que isso aconteceu em 2012 com a alteração do Código Florestal.