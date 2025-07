Aliados de Bolsonaro veem sucessão entre Flávio e Tarcísio

Diante do cerco do STF (Supremo Tribunal Federal) a Jair Bolsonaro (PL), aliados do ex-presidente agora estão vendo a disputa pela sucessão do seu espólio eleitoral se afunilar.

Em público, o discurso ainda será de Bolsonaro candidato, mas reservadamente as conversas sobre um nome para as eleições de 2026 se intensificaram. Despontam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Uma eventual prisão era esperada só para após o julgamento. A ordem de uso de tornozeleira eletrônica no ex-presidente, cumprida no último dia 18, antecipou o debate, ainda que Alexandre de Moraes, do STF, tenha descartado, por ora, prendê-lo preventivamente. Ao menos três aliados do ex-presidente com quem ele falou na última semana veem esse cenário se desenhar.