'Messi está com muita raiva', diz dono do Inter Miami

O zagueiro do Inter Miami CF, Jordi Alba, e o atacante Lionel Messi não estarão disponíveis para a partida da 27ª rodada do clube contra o FC Cincinnati na noite de sábado, devido à ausência no MLS All-Star Game de 2025. De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga não poderá competir na próxima partida do seu clube MLS, em seu site oficial

O Inter Miami é o quinto colocado da Conferência Leste, com 41 pontos. O time de Messi está a sete de distância do líder Cincinnati, mas tem três jogos a menos que o adversário deste sábado (26).