Triatleta atropelada revela estresse com batalha judicial

A triatleta Luisa Baptista ainda aguarda os próximos capítulos judiciais que vão definir o futuro do motociclista que a atropelou em 2023 e a deixou por dois meses em coma no hospital. Ela não esconde o estresse diante do caso e cobra justiça 'bem severa' ao envolvido.

Convidada do programa Bola da Vez, da ESPN, Luisa Baptista falou sobre o andamento da batalha judicial envolvendo o motociclista e admitiu certa frustração com a morosidade da Justiça no Brasil. Ele irá a júri popular, mas ainda não há data para o julgamento.

"O campo jurídico é algo que tem gerado bastante estresse. A gente sabe que a Justiça no Brasil é muito morosa, mas acredito que vai se resolver. Realmente, o juiz considerou que foi uma tentativa de homicídio, ele vai responder por isso. O advogado dele recorreu, o TJ-SP negou, então, ele vai para júri popular, ainda não tem data, mas ele vai. Até mexe comigo emocionalmente, mas se eu não fizer isso, ninguém vai fazer", disse Luisa.