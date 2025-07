Brasil tem goleira expulsa e só empata com a Colômbia

Já classificada à semifinal da Copa América Feminina e com o primeiro lugar de sua chave assegurado, a seleção brasileira encerrou a primeira fase da competição nesta sexta-feira (25) com um empate por 0 a 0 com a Colômbia.

Apesar de ter perdido o aproveitamento de 100% que mantinha na competição até aqui, o resultado ainda foi uma demonstração de força já que o Brasil atuou boa parte do jogo com uma jogadora a menos depois da expulsão da goleira Lorena, ainda no primeiro tempo.

Na sequência do torneio, a equipe verde e amarela vai enfrentar o Uruguai, na próxima terça-feira (29), às 21h (de Brasília), pela semifinal da competição. Na outra chave, a Argentina encara a Colômbia na segunda-feira (28), também às 21h.