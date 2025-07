Bruno Henrique vira réu por manipulação de resultado

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, virou réu no caso envolvendo uma denúncia por manipulação de resultado. O caso remete a um cartão amarelo tomado pelo jogador no duelo entre o rubro-negro e o Santos, ainda em 2023.

O juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) - o UOL teve acesso à decisão. Segundo ele, as investigações "indicam possível intencionalidade do denunciado Bruno Henrique na situação que causou sua punição com apresentação de cartões durante a partida".

O atleta vai responder pelo crime previsto no art. 200 da Lei Geral do Esporte: "Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado".