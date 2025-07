Crespo começa a improvisar enquanto espera São Paulo agir

"Bobadilla estava muito bem, mas precisávamos de um passe mais refinado. As características de Bobadilla fazem ele poder ajudar como lateral. Sei perfeitamente que não é a sua posição, mas durante o jogo falei com ele porque precisávamos do Rodriguinho com dinâmica e seu talento para criar soluções pra o time."

O argentino colocou Bobadilla na ala direita na segunda etapa da vitória sobre o Juventude. No momento, o São Paulo empatava e Crespo buscava a vitória.

O técnico Hernán Crespo já foi obrigado a fazer a primeira improvisação no time enquanto aguarda por reforços.

Cédric é o único jogador da posição no elenco, e a diretoria tem como prioridade a contratação de um ala. O Tricolor tinha Igor Vinícius, mas o jogador estava fora dos planos e foi liberado ao Santos.

Bobadilla fez a função de lateral pela primeira vez na carreira no início do ano passado com Thiago Carpini. Na época, o Tricolor também não não tinha outra opção e optou pelo paraguaio.

Antes de Bobadilla na lateral, Crespo já tinha utilizado Ferreirinha como atacante ao invés de ponta e Alisson como meia mais ofensivo ao invés de volante, mas ambas mudanças representaram sutis ajustes de posição e com liberdade para atuarem no setor de origem. Com o paraguaio, a improvisação foi total: ele se tornou o ala, e o meio-campo foi preenchido por outros jogadores.