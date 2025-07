Lula: Alckmin liga todo dia para negociar, mas ninguém quer falar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (25) que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tenta diariamente negociar com os Estados Unidos, mas não tem sucesso. "Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele", afirmou.

Leia mais: Senadores dos EUA acusam Trump de chantagem para salvar Bolsonaro

Segundo Lula, Alckmin, que é também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é seu principal articulador nas tratativas com o governo americano. Nesta quinta-feira (24), o ministro disse ter conversado com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, no último sábado (19), quando reiterou a disposição do governo brasileiro de negociar para evitar a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros.