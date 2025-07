Veja as opções de Abel para ataque sem Felipe Anderson

O técnico Abel Ferreira deve ter um dilema para montar o ataque do Palmeiras neste sábado (26), contra o Grêmio, após Felipe Anderson ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Fluminense devido a um trauma na lateral da coxa esquerda.

O Alviverde recebe o Grêmio no Allianz Parque neste sábado (26), às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileiro. O time paulista tenta a terceira vitória seguida na competição.

Felipe Anderson assumiu o setor esquerdo do ataque alviverde desde a volta do Brasileiro e agora abre brecha para o novato Sosa. O atacante foi a escolha de Abel para a vaga do camisa 7 na vitória contra o Fluminense e deu passe para o gol de Maurício.