Polícia prende 'Galo Cego', acusado de matar estudante em SP

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (24) o morador de rua Michael Costa da Silva, conhecido como Galo Cego, acusado de matar o estudante José Marconi de Brito Lima, 54, a pauladas no último dia 17, na avenida Jacob Salvador Zveibil, no Butantã, zona oeste da capital.

O homem foi levado para o 34º Distrito Policial, no Morumbi, e teve a prisão temporária solicitada à Justiça.

Galo Cego é investigado também por outra tentativa de assassinato, desta vez contra uma mulher de 54 anos, atacada com uma barra de ferro na manha de quarta (23), na mesma avenida.