Roubo de celular cai, mas número de golpes bate recorde

Considerando as taxas por 100 mil habitantes, os estados com mais roubos de celular são Amazonas (533,1), Amapá (345,5) e Rondônia (340,2). Já os furtos atingem mais as populações do Distrito Federal (477,3), do Amapá (363,8) e de São Paulo (331,3).

A opção mais lucrativa para criminosos ainda é tentar acessar dados bancários e conseguir dinheiro. Isso depende de uma cadeia, que conta com quadrilhas especializadas em desbloquear senhas. A alternativa é a venda do hardware do equipamento inteiro ou das peças. No caso da cidade de São Paulo, o principal destino no exterior dos celulares roubados e furtados, segundo o Fórum, é o Senegal. Um dos principais pontos de atuação dos receptadores fica no centro, na região da rua Guaianases.

A média de recuperação de aparelhos varia entre os estados. O Piauí, por exemplo, recupera 1 de cada 2,7 aparelhos furtados ou roubados, enquanto em Pernambuco a taxa é de 4,7.