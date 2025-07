Rodrygo virou alvo de 11 times, e Real 'não sabe'

O interesse já existia ao fim da última temporada, mas a movimentação esquentou durante o Mundial de Clubes, quando Rodrygo foi para o banco de reservas por sua imposição: jogar do lado esquerdo, sua posição preferida. O 'Raio' vinha sendo o jogador mais versátil e dedicado defensivamente do clube merengue, e foi justamente isso que acabou estourando o atacante física e mentalmente.

Ao todo, dez clubes e um fundo de investimento já fizeram o primeiro movimento de forma velada. O jogo de xadrez é meticulosamente pensado, jogada a jogada, em uma transferência com essa. Ninguém quer irritar o poderoso Real Madrid e admitir que iniciou contatos com o brasileiro antes de procurar o clube que é dono de seus direitos.

Deixado em cima da mesa, o celular vibra com uma mensagem de um número estrangeiro e desconhecido. Em outra parte, uma ligação de um velho parceiro é atendida. Em um encontro de negócios, alguém puxa uma conversa nada despretensiosa. Todas têm o mesmo objetivo: uma sutil declaração de interesse em tirar o atacante Rodrygo do Real Madrid.

Apesar de tamanha procura, ninguém teve a audácia de apresentar uma proposta concreta na mesa de Rodrygo, nem de falar com o Real Madrid, que segue no escuro até o momento. Todos os contatos foram feitos por intermediários e pulverizados entre diversas pessoas do entorno do jogador. Todos na mesma linha condicional: "olha, se ele for sair do Real, pode ter certeza que temos interesse em tê-lo aqui".

O mecanismo tem uma explicação dentro do futebol: os clubes utilizam tais profissionais para sondar situações sem que isso seja feito de forma oficial, com um cartola do próprio clube indo atrás. O objetivo é não configurar qualquer tipo de assédio ou desrespeito ao outro clube. E poder negar com propriedade tal interesse quando chega o questionamento.

A prática é comum e foi utilizada por todos os dez clubes: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Barcelona, PSG e Bayern. O mesmo ocorreu com a liga árabe, que novamente demonstrou interesse por Rodrygo por meio de seu fundo de investimento.