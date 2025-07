Haddad: Plano de contingência contra tarifaço está pronto

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse nesta quinta-feira (24) que a equipe técnica do governo já finalizou o plano de contingência para lidar com os impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e que a decisão final será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O plano de contingência está pronto, e a partir de segunda vamos apresentar ao presidente Lula", disse Haddad em entrevista à rádio Itatiaia. "Tem propostas de todo o tipo, inclusive linha de crédito", acrescentou.

O ministro não deu detalhes das medidas. Segundo ele, a definição de oportunidade, conveniência e escala de adoção de cada uma das propostas caberá ao presidente.

"Todo o cardápio possível e imaginável será apresentado. Qual decisão o presidente vai tomar, isso ele vai anunciar", afirmou. "O papel técnico está feito, mas a decisão política não está tomada."