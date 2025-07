Tarifa de 50% é para países que 'não têm se dado bem' com os EUA

O Secretário de Comércio Howard Lutnick disse à CBS News no domingo (20) que países pequenos, incluindo "os países latino-americanos, os países do Caribe, muitos países da África", teriam uma tarifa básica de 10%. E no anúncio das tarifas em abril, Trump revelou uma tarifa universal de 10% sobre quase todos os países, patamar praticado desde que o presidente recuou das medidas mais direcionadas.

O comentário desta quarta também foi a indicação mais recente de que Trump está buscando impor as tarifas de forma mais agressiva sobre países que ainda não conseguiram chegar a um acordo com Washington. Nesta semana, Trump anunciou acordos com Japão, Indonésia e Filipinas. Um acerto com a União Europeia também está próximo.

A nove dias do final do prazo para o governo dos Estados Unidos aplicar as sobretaxas de 50% sobre produtos importados do Brasil, os canais de negociação formais entre o governo brasileiro e o americano seguem fechados.