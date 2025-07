Morre Hulk Hogan, lenda da luta livre, aos 71 anos

O astro do wrestling profissional e do entretenimento Hulk Hogan morreu nesta quinta-feira (24) aos 71 anos, informou a revista U.S. Weekly, citando sua família.

Leia mais: Lutador mexicano leva uma 'voadora' e morre dentro do ringue de luta livre

Hogan, cujo nome de batismo era Terry Gene Bollea, teria sofrido uma parada cardíaca em sua casa em Clearwater, na Flórida.