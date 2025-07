SP se prepara para temperaturas baixas até início de agosto

"Até 12 de agosto o frio vai persistir. Lembrando que a gente está no inverno, que vai até setembro, e como a gente está nessa neutralidade climática, as frente vão continuar persistindo e na retaguarda das frentes sempre tem as massas de ar frio. Então, vai continuar o frio, sim, mas a parte mais intensa foi em julho", afirma a meteorologista Andrea Ramos, que já trabalhou no Inmet e atualmente é consultora.

A neutralidade climática significa que os fenômenos climáticos El Niño e La Niña não estão influenciando o clima.

"Com isso, as estações do ano costumam ficar dentro das características normais delas. Estamos no inverno, que tem essa tendência de diminuição de chuvas e o frio. Junho teve uma incursão de massa fria de origem polar que persistiu nos 15 primeiros dias de julho e proporcionou o frio que se viu em São Paulo", diz Andrea.