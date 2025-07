Homem morre espancado ao defender amiga de assédio

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, Kellem Costa, mulher de Rodrigo, relatou que a confusão começou quando um cliente do bar Boteco da Brava, na praia dos Amores, teria assediado uma amiga do casal. Eles estavam no bar acompanhando um show de pagode.

Rodrigo tentou impedir a aproximação do homem e acabou atacado por um grupo dentro do bar, ainda de acordo com o relato. A agressão continuou na rua, onde ele foi derrubado no chão, recebendo chutes e socos pelo corpo, incluindo a cabeça, por ao menos sete pessoas.

Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao hospital, onde morreu na segunda.

A polícia já tem filmagens das câmeras de segurança do bar e está colhendo depoimentos de testemunhas para identificar os agressores.