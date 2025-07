Abobrinha com pesto

A abobrinha italiana, assim conhecida no Brasil, é um vegetal muito versátil na culinária; e rica em vitaminas e fibras. Ela pode ser preparada de diversas formas, com o uso de diferentes técnicas.

A principal diferença entre a abobrinha italiana e a brasileira (também conhecida como abobrinha menina) está no formato e na cor da casca. A italiana é mais alongada e cilíndrica, com casca verde escura, enquanto a brasileira apresenta desenho mais curvilíneo, com parte mais estreita e arredondada na extremidade, e uma casca com manchas verdes e amarelas.

Dizem os nutricionistas que a nossa tem mais fibras e a deles mais potássio. As cozinheiras e os cozinheiros sabem que a textura da polpa levemente diferente de ambas condiciona o tipo de prato em que entram e as técnicas em que são melhor aproveitadas. A brasileira vai melhor nos refogados e sopas; a italiana, em conservas, frituras e até mesmo em lasanhas, substituindo as tiras de massa.

A receita de hoje combina abobrinha italiana com molho pesto, boa combinação para dias mais quentes porque o resultado é um prato fresco.